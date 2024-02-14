Aydın'a yılın ilk leyleği geldi

"BU YIL YAPACAĞIMIZ SAYIMLARLA BİR KIYASLAMA YAPABİLECEĞİZ"

Kampanya ile amaçlarının ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak ve kuşlar ile sulak alanların korunmasının sağlamak olduğunu anlatan Sürücü, "Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek ve diğer kuşların ve sucul canlıların korunmasını sağlayacaktır. Özellikle tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı bölgemizde, leyleklerin tarım zararlılarını azaltması bakımından çok yararları bulunmaktadır.