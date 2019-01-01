"BEBEK Mİ GELİYOR?"

Bu yıl iki dergi tarafından 'Yılın En Sevilen Çifti' seçilen Aydilge ve Utku Barış Andaç, 2019'da daha büyük bir sürprizin de geleceğinin müjdesini verdi. 'Bebek mi geliyor?' diye soran hayranlarını 'Sürpriz, söylemem!' diyerek merakta bırakan Aydilge, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı.