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Ayder Yaylası'nda kış turizm sezonu başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, kar yağışı sonrası 40 santimetre kalınlığa ulaşan beyaz örtüsüyle kış sezonu başladı. Karın keyfini çıkaran ziyaretçiler, kar topu oynayıp, otomobil şambrelleriyle de kayıyor. Yaylada yarıyıl tatiliyle ziyaretçi sayısının artması bekleniyor

Giriş: 17.01.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ayder Yaylası'nda kış keyfi başladı
DHA

Türkiye'nin en önemli yayla turizmi merkezlerinden olana Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 1350 rakımlı Ayder Yaylası, kış mevsiminde de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Geçen yıl 1 milyon 265 bin turistin geldiği kentte uğrak noktaların başındaki Ayder Yaylası, kışın da kar keyfi ile ilgi odağı oluyor.

Ziyaretçiler, 40 santimetreye ulaşan karın keyfini çıkarırken, kar topu oynayıp, otomobil şambrelleriyle de kayıyor.

Yaylada yarıyıl tatiliyle ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Sedat Torun
Sedat Torun

Arkadaşlarıyla Ayder Yaylası'na gelen Sedat Torun, "Ayder, gezilmesi görülmesi gereken yerlerden biri. Kar yağışıyla beraber kışın etkili olduğu Ayder, şimdi farklı güzelliğe bürünmüş. Şu anda etrafta Arap turistler fazla. Sömestir tatiliyle yaşanan bu yoğunluk artacaktır" dedi.

Selim &Ccedil;epni
Selim Çepni

Selim Çepni de "Arkadaşlarımla beraber tatil için geldik. Karla eğleniyoruz. Kış mevsiminde olmamıza rağmen güzel de bir hava var. Biz de keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.

Yal&ccedil;ın Şahin
Yalçın Şahin

Yarıyıl tatiliyle oluşacak günübirlik ziyaretçi yoğunluğuna hazırlandıklarını söyleyen işletmeci Yalçın Şahin, şunları söyledi:

"Şu anda yerli turistlerle beraber yoğunluklu olarak Arap turistler var. Kış etkisini gösterdi, 40 santimetreye yakın kar var. Güneşli günlerle beraber sezonu geçiriyoruz. Ayder kışın da başka bir güzel. Festivallerle dolu renkli günlerimiz oluyor. Önümüzde sömestir tatili var. Karnelerini alan öğrenciler, burada karın keyfini çıkartacak. Biz de Ayder'deki işletme sahipleri olarak oluşacak yoğunluğa hazırlıklıyız."

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