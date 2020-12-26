Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

AydenizEt Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir),Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü),İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede),Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo),Ezeh, Cumali Bişi

AdanaDemirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler),Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt),Yunus Akgün (Dk. Kosecki) , Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul

Goller: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),

Sarı kartlar: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor),Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+4 Rassoul (Adana Demirspor)