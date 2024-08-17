AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı

Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife", "Ferhat ile Şirin" gibi oyunlarda rol aldı.