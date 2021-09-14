Aydem ve Gediz Perakende'den elektrik faturalarında faizleri sildiren kampanya

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kampanya, icra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekalet ücretinin de peşin olarak ödenmesi halinde geçerli olacak.

Kampanya kapsamında borçlar, hizmet noktalarındaki veznelere nakit veya kredi kartıyla ödenebileceği gibi, şirket banka hesaplarına havale veya EFT gönderimi yapılarak da ödenebilecek. Öte yandan ödemesi gerçekleştirilen dosyalara konulan hacizlerin kaldırılması için gereken masraflar, aboneler tarafından icra dairesine ödenecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ döneminden kalma alacaklar kampanya kapsamı dışında tutulacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, müşteri ilişkileri merkezlerinden ödeme yapabilecek veya çağrı merkezini arayarak ödeme alternatifleri ile ilgili detaylı bilgi alabilecek.