Aydan Şener, Bursa'da düzenlenen 'İlham Veren Kadınlar Zirvesi'ne katıldı. Şener, sanat dünyasında kadın olmanın zaman zaman zorluklara sebep olduğunu, ancak aynı zamanda büyük bir ayrıcalık da olduğunu belirtti.

REKLAM advertisement1 Aydan Şener, kadınların güçlü ve kırılgan yönlerini aynı anda sergileyebildikleri sanat alanındaki başarılara dikkat çekti. Şener; "Birbirimizi desteklediğimizde, hayatın her alanında büyük değişimler oluşturabileceğimizi biliyorum" diyerek, kadın dayanışmasının önemini vurguladı.