Uzun süredir ekranlardan uzak olan Türk sinemasının usta isimlerinden Aydan Şener, bilinmeyenlerini anlattı. Özel hayatı ve televizyon sektörü hakkında konuşan oyuncu, estetik konusuna da değindi.
Yıllar önce oynadığı 'Çalıkuşu'nun hem kendi hem de seyirci için özel bir yeri olduğunu söyleyen Şener, yıllardır herhangi bir projede yer almamasına da açıklık getirdi.
2. Sayfa'ya konuşan oyuncu, Sektöre küsmediğini dile getirirken, "Neden 40 yaşından sonra tüm kadın oyunculara sadece anne rolü geliyor bunu anlamış değilim. Belli bir yaştan sonra insanlar aşık olamaz, iş kadını olamaz gibi sadece anne rolleri." dedi.
Şener, "Benim bir kırgınlığım yok zaman zaman olmuşumdur güvendiğim işler yarıda kaldığında haksızlıklar olduğunda gibi... Bu tür şeyler yaşayıp uzak durayım diye düşündüğüm dönemler oldu. Bu benim çok sevdiğim bir iş ölene kadar çalışmak isterim" diye konuştu.
57 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" dedi.
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