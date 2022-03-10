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İzmir'de 9 seneden bu yana gerçekleştirdiği sahne performanslarıyla tanınan Aydan Kahraman, profesyonel müzik dünyasına "Emin Ol" isimli yeni şarkısıyla adım attı.

"SAHNEDE BAMBAŞKA BİR KADINIM"

Kahraman, müziğe ve sahnelere olan aşkını, "Kendimi en iyi ifade ettiğim yer sahne, ne evdeki ne sokaktaki Aydan gördüğünüz Aydan değil, sahnede bambaşka bir kadınım." sözleriyle anlattı.

"EMİN OL' ÜZERİME DİKİLMİŞ BİR KIYAFET"

Henüz çok genç yaşlarındayken müzikle tanışan, müzik eğitimlerini tamamlayan ve sahne tozu yutarak olgunlaşan Aydan Kahraman, yeni şarkısı "Emin Ol"u "üzerine dikilmiş bir kıyafet" olarak tanımlıyor.

"ÇOK AĞLADIM"

Yeni çalışması "Emin Ol"un aranjesi bittiğinde çok ağladığını söyleyen Kahraman, uğurlu bir şarkısı olduğuna inanıyor.

Sözü ve müziği Nezih Üçler, düzenlemesi Erhan Bayrak imzalı "Emin Ol", tüm dijital platformlarda yerini aldı.