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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Aydan Çelik'in yeni kitabı Nazım Hikmet'in Bisikleti raflarda

        Aydan Çelik'in yeni kitabı "Nazım Hikmet'in Bisikleti" raflarda

        Yazar Aydan Çelik, yeni kitabı "Nâzım Hikmet'in Bisikleti"nde Nâzım Hikmet'in üç yaşında, üç tekerli bir bisiklet arkasında başlayan hikâyesinin izini sürüyor. Kitapta sadece şairin kendi yazdıkları, yaşadıkları değil; ona dokunan yüzlerce insanın iki tekere dair hikâyeleri de var...

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        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:22
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        "Nazım Hikmet'in Bisikleti" kitapçılarda
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        “Bisiklet” konusunda ülkemizdeki en yetkin isimlerden biri olan Aydan Çelik, Nâzım Hikmet’in Bisikleti’nde iki sevdiğini bir araya getiriyor: Nâzım Hikmet’in üç yaşında, üç tekerli bir bisiklet arkasında başlayan hikâyesinin izini sürüyor. Bu izi sürerken bu kadar da olmaz diyeceğiniz pek çok rastlantıya, kesişen yollara ışık tutuyor.

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        Kitap, ana izleği bisiklet olmakla beraber çevre sorunlarından savaşların yarattığı acılara, tarihî anekdotlardan teknolojik gelişmelere uzanan zengin bir içeriğe sahip. Bilgi yönünden çok dolu olmakla beraber yazarının samimi ve akıcı üslubuyla birlikte bir çırpıda okunuyor. Kitabın en güzel yanlarından biri de okuru başka okumalara yönlendiren sayısız imlemelere sahip oluşu.

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        Aydan Çelik
        Aydan Çelik

        Nâzım Hikmet’in Bisikleti’nde sadece büyük şairin kendi yazdıkları, yaşadıkları değil; ona dokunan yüzlerce insanın iki tekere dair hikâyeleri de yer alıyor. Leonardo da Vinci, Tolstoy, Troçki, Emile Zola, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Halide Edib, Hüseyin Rahmi, Hemingway, Che Guevara, Arabistanlı Lawrence, Simone de Beauvoir, Sartre, Yves Montand, Picasso, Charlie Chaplin, Frederic-Joliot Curie, Muhsin Ertuğrul, Mehmet Ali Aybar, Oktay Rifat, Refik Erduran onların sadece birkaçı...

        Ayrıca okurlar dayısı Mustafa Celalettin’in şampiyonluklarına, oğlu Mehmet Nâzım’ın bisiklet maceralarına, yeğeni Ayşe Yaltırım’ın şiire konu olmuş bisiklet merakına, Memet Fuat’ın ev yapımı bisiklet öykülerine tanık oluyor.

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        Aydan Çelik, yıllar süren araştırma sürecinde çok şaşırtıcı şeyler öğrendiğini, dinlediğini, tanık olduğunu ve tesadüflere şapka çıkardığını söylüyor. Bu kitabın devamı niteliğindeki "Nâzım Hikmet’in İstanbul’u" da yakında okurlarla buluşacak.

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        #Nazım Hikmetin Bisikleti
        #Aydan Çelik
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        #Nazım Hikmet
        #bisiklet
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