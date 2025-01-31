Ayda Aksel: Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi
Ünlü bestekâr ve eğitimci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Ayda Aksel; "Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi İlhan Usmanbaş... Nurlar içinde yatsın" mesajını yayımladı
Giriş: 31.01.2025 - 08:45 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:45
Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybetti.
Vefatının ardından oyuncu Ayda Aksel de İlhan Usmanbaş için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; "Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi İlhan Usmanbaş... Nurlar içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.
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