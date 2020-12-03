İşbir Sentetik, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İşbir Mask yatırımını hayata geçiren şirket bu kapsamda Ekim ayı itibari ile hijyenik maske üretimine başladı.
Maskelerin yüzde 20’si şirket çalışanları için üretilirken, güvenli üretim çerçevesinde ve hijyen koşullarına uygun olarak üretilen ürünlerin Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok sertifikaya da sahip olduğu kaydedildi.
Ayda 2 bin adet olarak üretilen maskelerin, aynı zamanda yüzde 99 oranında koruma sağladığı ve 3 kat özelliğinin yanı sıra Melt Blown kumaş filtresi sayesinde de havadaki damlacıklar yoluyla bulaşan virüslerin solunması engellediği belirtildi.
1 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI
Tüketici sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, "Gördük ki, bu dönemde yapılan merdiven altı maske üretimleri tüketici sağlığını tehlikeye atıyor. Bu nedenle, yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırımla hijyenik maske üretimimize başladık. Başta, çalışanlarımızın sağlığı için devreye soktuğumuz maske üretimimizi tüketici nezdinde gelen yoğun talepler doğrultusunda o tarafa taşıdık. Üretimine başladığımız maskelerin, İşbir Online aracılığıyla e-ticaret siteleri üzerinden satışı yapılıyor. Bununla birlikte İşbir’in son tüketiciyle buluşan markası İşbir Yatak Uyku Merkezlerinde de maskelerimizin satışına başlandı" diye konuştu.
Maskelerin gerekli testlerden geçerek sertifikalandırıldığına dikkat çeken Gültepe, “Tip II’ye tam uygunluk belgesine sahip olan maskelerimiz, kalitesiyle ve kullanım ergonomisiyle ön plana çıkıyor. maskelerimiz, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ne de kayıtlı. Bu konuda hassasiyeti olan tüketicilerimiz barkod numarası ile sorgulama yapabilirler" şeklinde konuştu.
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