Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Merve Taşkın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu fakat bu miktarın kendisine yetmediğini belirtmişti. Kazancıyla yurt dışına gittiğini ve parasının kaldığı evlere, business uçak biletlerine gittiğini açıklayan Taşkın, rahat yaşamak için ayda 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.