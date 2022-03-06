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AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI REKOR KIRDI! Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları zamlandı mı? Güncel ayçiçek yağı fiyatları A101, ŞOK, BİM belli oldu mu?

Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları zamlandı mı? Güncel ayçiçek yağı fiyatları...

Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Güncel yağ fiyatlarındaki artış sürerken vatandaşlar, ayçiçek yağı 5 lt fiyatları zamlandı mı sorusuna yanıt aradı. Peki, Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları zamlandı mı? Güncel Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?

06.03.2022 - 11:10 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yaptırımlar arka arkaya açıklanırken savaş halindeki iki ülkeden ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat  artışı yaşandı. Güncel yağ fiyatlarına zam geleceği endişesi yaşayan vatandaşlar marketlere akın ederken Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları zamlandı mı? Güncel ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? İşte, tüm detaylar...

  • 200 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

    Geçen yıl ithal edilen ham ayçiçek yağının yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan temin edilmişti. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, iki ülkeden ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat  artışı yaşandı.  Güncel Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları 200 liranın üzerini buldu. Bazı internet sitelerinde 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 350 lirayı, 18 litrelik teneke yağ fiyatı 964 lirayı buldu.

  • SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyanın gündeminde yer aldı. #Yağfiyatları ve #5litre etiketleri  Twitter üzerinden gündem olurken konuyla ilgili binlerce twit atıldı.

  • YAĞ FİYATLARI ZAMLANACAK MI?

    Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi. Kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak'tan bu yana yüzde 18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğuna işaret etti.

  • AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

    Güncel Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları A101, ŞOK, BİM'in resmi internet siteleri üzerinden henüz yayınlanmadığı için sizlerle paylaşamıyoruz. Fiyatlar açıklandığından güncel 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarını sizlerle paylaşacağız.

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