'Will Smith'e hak verilmesine üzüldüm'

Ayça Varlıer, New York'ta yönetmenliğini Samrat Chakrabarti’nin yaptığı 'The Real Deal' adlı kısa filmde rol aldı. Filmde 4 farklı karakteri canlandıran Varlıer, New York sokaklarında çekim yaptı.
Akademi Ödülleri töreninde Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasını sunucuya şiddet uygulamasına da tepki gösteren Ayça Varlıer, bu konuda şunları söyledi: Oscar törenini canlı seyrederken tam anlayamadım ve şakalaşma sandım ses kısıldığı için. Twitter aracılığıyla olayın iç yüzünü öğrenince milyonlar gibi ben de donup kaldım. Önce kendisinin gülerek karşıladığı fakat sonra eşinin hoşlanmadığı bir espri yüzünden sağlık, aile ve sevgi gibi kavramların arkasına sığınarak, milyonlarca insanın gözü önünde şiddet uygulamasını kabul etmiyorum. Bu olay bir nevi toplumsal ankete dönüşerek insanları şiddet konusunda kutuplaştırdı dünya çapında. Beni en çok üzen de Will Smith'e hak verip şiddetin yanında olmaları.
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