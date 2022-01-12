"MUTLUYUZ"

Alp Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Biz de Ayça ile beraber şaşırarak, okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık iş olarak da, arkadaş olarak da... Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." demişti.