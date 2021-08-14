Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda başarılı oyuncu Ayça Aykaç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası’nda yer alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Aykaç, "Şimdi tek odak noktamız Avrupa Şampiyonası. Elimizden geleni en iyi şekilde yapıp, son topa kadar mücadele edeceğiz ve maç maç düşüneceğiz. Final oynamak istiyoruz ama bakalım inşallah, maç maç düşünmemiz gerekiyor. Bu formanın altında oynamak, bu formayı taşımak büyük bir gurur. Böyle başarıların içinde olmakta büyük gurur. Tekrar kadroda olduğum için gururlu hissediyorum kendimi" dedi.

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