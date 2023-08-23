Aybüke Yalçın'ın ailesi 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin setini ziyaret etti

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Öğretmen Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de 22 yaşındayken Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK teröristlerce şehit edilmişti. Yalçın'ın hayatı ve öğretmenlik azmi 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' adıyla beyazperdeye aktaracak.

Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ile babası Sadık Yalçın film setini ziyaret etti. Film ekibi ve oyuncularla bir araya gelen Yalçın'ın ailesi, filmde kızlarını canlandıracak oyuncu Nihayet Şahin ile de tanıştı.

"KIZIMIZI CANLANDIRACAK OLMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR" Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadık Yalçın, Nihayet Şahin ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kızımızı canlandıracak olması bizi heyecanlandırıyor tabii. Böyle bir projenin ortaya konulması, geriden gelip yetişecek olan çocuklarımıza, öğretmeniliğin sadece isim olarak öğretmenlik olmadığını ortaya koyacak bir eser olması tabii ki memnuniyet verici. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"CİCİ BİR KIZIM OLDU" Nihayet Şahin ile tanışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran Zehra Yalçın ise "Cici kızımızla tanışmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutlu oldum. Huyunun temiz olduğu yüzünden belli. Görünüş olarak da çok benziyor. Cici bir kızım oldu benim" dedi.

"TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞIYORUM" Filmde Aybüke öğretmeni canlandıran Nihayet Şahin ise duygularını "Biz bugün ilk defa tanıştık. Bir şey söylemek benim için şu an çok zor. Anneme çok benziyor gerçekten. Bu benim için çok duygulu bir şey. Çünkü sadece bir rol oynamıyorum ben, çok önemli birini, çok önemli bir öğretmeni canlandırıyorum. Yani tarif edilemez duygular benim için" şeklinde dile getirdi.

Nihayet Şahin, Aybüke Yalçın'ın okuduğu 'Mağusa Limanı' türküsünü ailenin ziyareti esnasında seslendirdi. Türküyü dinleyen Yalçın ailesi duygu dolu anlar yaşadı. REKLAM Yalçın Ailesi, Aybüke Öğretmenin sınıf sahnesinin çekimini yönetmen Murat Onbul ile birlikte izledi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAFTASINDA VİZYONA GİRECEK Ankara'nın Haymana ilçesinde çekimleri devam eden filmin, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanıyor. Aybüke Öğretmen'in babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesi Zehra Yalçın'ı ise Zeynep Kankonde canlandırıyor. Filmde rol alan diğer oyuncular ise Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci.