Oyuncu Furkan Andıç, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bir restoranda arkadaş gruplarıyla beraber oturup sohbet eden ikili, dizinin yakın zamanda final yapacağına dair çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

Pusat, "Öyle bir şey söz konusu değil, çekimlerimiz devam ediyor. Her şey gayet yolunda. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.