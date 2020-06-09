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Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman’ın Kozluk ilçesine gelerek öğrencisi Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit edildiği yere karanfil bırakarak andı.

Rektör Durmuş, ardından müzik sınıfını ziyaret ederek okul öğretmenleriyle bir araya gelerek, şehit öğretmen için düzenlenmiş köşedeki anı defterinde düşüncelerini paylaştı.

Durmuş, şunları kaydetti: “Mazlumların güvenli sığınağı olan bu cennet ülkemiz ne yazık ki yüzyıllardır küresel güçlerin hedefi halindedir. Türlü türlü terör örgütleri ile üzerimize geldiler. 30 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile bu bölgede insanımıza kan kusturdular, binlerce masum insanımızı bebek, çocuk, genç, yaşlı, hamile demeden katlettiler. Şenay öğretmenimiz de bunlardan biriydi. Meslek aşkıyla yanıp tutuşan Aybüke öğretmenimiz meslek hayatının ilk karne gününde öğrencilerine karnelerini dağıtıp öğrencileriyle vedalaştıktan sonra o mutlulukla evine döndüğü sırada teröristlerin kahpe kurşunlarıyla şehit oldu. Henüz hayatının baharındaydı. Milletimizi cehalete mahkûm etmek için nice Aybüke, Necmettin öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, mühendislerimizi şehit ettiler.

Milletimize hizmet gitmesini engellemek için; dün de Van’da yol şantiyesinde çalışan sivil vatandaşlarımızı şehit edildi. Başaramayacaklar, Türk’ü Kürt’ten, Kürt’ü Türk’ten ayıramayacaklar. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız öncülüğünde devletimizin yaptığı yatırımlarla bölgemize gelen baharı kimsenin yok etmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz’da din kisvesine bürünmüş FETÖ terör örgütünü tarihin karanlıklarına gömdüysek, inşallah PKK terör örgütünü de el birliğiyle tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle öğretmen aynı zamanda Batman Üniversitesi yüksek lisans öğrencimiz Aybüke Kızımıza Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni çok özledik, özlemle anıyoruz Aybüke. Sana söz veriyoruz bizler Ülkemiz Milletimiz için; binlerce, Aybükeler, Necmettinler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.