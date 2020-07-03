Aybüke'nin 'Sorun Bende'si yayınlandı

Aybüke Poça, yeni çalışması 'Sorun Bende'yi yayınladı. İlişkiye dair umutları tükenmiş bir kadının kendi sorunları yüzünden yapmak zorunda olduğu bir ayrılığı anlatan 'Sorun Bende', Poçan'ın bu yaz çıkacak 3 şarkılık serisinin ilki olma özelliğini de taşıyor

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Alternatif müziğin temsilcilerinden Aybüke Poçan'ın yeni çalışması 'Sorun Bende' müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Poçan'a ait olan 'Sorun Bende'nin aranje ve gitarları Onur Gülanber'e, bass gitar'ı Anıl Ulusoy'a, mix'i Orçun Ayata'ya ve master'ı ise Barış Ergün'e ait.

'Sorun Bende', ilişkiye dair umutları tükenmiş bir kadının kendi sorunları yüzünden yapmak zorunda olduğu bir ayrılığı anlatıyor. Kafası karışık ve yaptığı seçimden tam olarak emin olmayan bir karakteri anlatan şarkının; karşısındaki insanı mutsuzluğa sürüklememek için yaptığına inandığı seçimin, kendisi için de ne denli zor olduğunu gösteren öznel bir anlatımı bulunuyor. Üstelik 'Sorun Bende', bir yandan gidilmesi istenirken, bir yandan da kal diyememenin; fakat aslında bunu umut etmenin hikâyesi.

Şarkının kararsız ve çift kişilikli ruhunu yansıtmak için ekipçe üzerinde uğraşılan çalışmanın kayıt süreci bir ay sürdü. Mental anlamda uzun süren fikir ve kayıt sürecinden sonra şekillenen Sorun Bende, "Sorun sende değil, bende" klişesini çok daha farklı bir bakış açısıyla anlatmayı hedefliyor. Avrupa Müzik markasıyla yayınlanan 'Sorun Bende', Aybüke Poçan'ın bu yaz çıkacak 3 şarkılık serisinin ilki olma özelliğini de taşıyor. Kayıt süreci devam etmekte olan diğer iki parçanın da bu yaz içinde yayınlanması planlanıyor.