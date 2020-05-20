Aybüke Albere kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Edis geçtiğimiz gün Instagram'da bir kadınla sarılarak verdiği pozu yayınlamış hemen ardından da silmişti. Görüntülerdeki kadının Aybüke Albere olduğu ortaya çıktı. Çift, gece Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın yayınına katılarak beraber olduklarını duyurmuş oldu.

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere, 1990 yılında İzmir'de doğdu. Aybüke Albere, kendi bestelerini yapıyor. Daha önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Ancak Yaz Yaz şarkısıyla jüriden kimseyi döndürmeyi başaramadı. Aybüke Albere'nin Ne Diyorsan adlı şarkısı bulunuyor.