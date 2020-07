AYBÜ, Türk din musikisi alanında sanatçı ve eğitimciler yetiştiriyor - İSTANBUL

AA

Konservatuvar bünyesinde eğitim veren "Türk Din Musikisi" programına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Arpa, bu alanda lisans eğitimi veren ilk ve tek konservatuvar olduklarını söyledi.Serbülend Arpa, dini musiki alanında eğitim almış kişilere duyulan ihtiyacın altını çizerek, "İmam hatip liselerinde Türk din musikisi öğretmenlerine ihtiyaç var. Mezun öğrencilerimizin de bu ihtiyaçları gidermek üzere istihdam edileceğini umuyoruz. Mezun öğrenciler şu an müzik öğretmeni olarak görev alabiliyor. Türk din musikisi alanında öğretmen olabilmeleri için de çalışma başlattık." diye konuştu.Konservatuvarda bu sene dördüncü kez mezun verdiklerini kaydeden Arpa, şu bilgileri verdi:"Türk din musikisi alanına hakim sanatçılar yetiştiriyoruz. Mezunlarımız devlet ve özel kurumlarda öğretmenlik veya diyanette eğitici görevlerini üstlenmekle beraber, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'de de görev almaktadır."- "Ezanı güzel okuyanlar sertifika alacak"Arpa, dini musiki açısından önemli yeri olan ezanla ilgili bir çalışma başlattıklarını da aktararak, ezanı güzel okuma konusunda yetenekli olanların, 'Ezanı Güzel Okuma Sertifikasyon Programına' dahil edileceğini, başarılı olanlara sertifika verileceğini söyledi.Genç, dinamik ve alanında uzman öğretim elemanlarının yanı sıra Fatih Koca, Mustafa Demirci, Cumhur Koca ve Halil Uğur Kutlu'nun da aralarında bulunduğu tanınmış sanatçı ve akademisyenlerden oluşan 20 kadar eğitmenin konservatuvarda görev yaptığını dile getiren Arpa, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın desteğiyle yeni projelere imza atacaklarını vurguladı.Serbülend Arpa, Türk din musikisi alanında konserler düzenlediklerini, TRT Müzik ile TRT'deki birçok kandil programına katıldıklarını sözlerine ekledi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evde kalınan dönemde, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdiklerini aktaran Arpa, "Milli ve manevi duygularımızı ortaya koyalım ve sanatımızı icra edelim dedik. Şarkı ve klip çalışmasına hoca ve öğrencilerden oluşan 29 kişi katıldı." dedi. Arpa, ev ortamında kaydedilen çok sayıda videonun bir araya getirilmesindeki zorluğa dikkati çekerek, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız, icra yönündeki başarılarını bu vesileyle ortaya koymuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.Arpa, şarkı ve kliple ilgili çok güzel tepkiler geldiğine işaret ederek, benzer çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.- "İmam hatip liselerinde dini musiki hocalarına ihtiyaç var"AYBÜ'de Türk Din Musikisi öğrencilerine eğitim veren ve 1990'dan bugüne özgün bestelere imza atan Mustafa Demirci ise Türk ve Batı müziği alanında eğitim veren çok sayıda konservatuvar olduğunu dile getirdi.Başarılı sanatçı, Türk sanat ve Türk halk müziğinin birçok konservatuvarda olduğunun altını çizerek, "(Konservatuvarda) Türk müziğinin bir branşı olan Türk din musikisiyle ilgili bir bölüm söz konusu değildi. İlk defa AYBÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Türk Din Musikisi ana sanat dalı olarak açıldı." ifadelerini kullandı.Alanında eğitim veren ilk ana sanat dalı olmasının önemini vurgu yapan Demirci, "Uygulamadaki anlamı da müstakil olarak konservatuvar eğitim düzeyinde öğretiliyor olmasıdır." dedi.Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirci, ilahiyat fakültelerinde verilen haftada birkaç saatlik dersin konservatuvar gibi kapsamlı olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Türkiye'de imam hatip liselerinde dini musiki hocalarına ihtiyaç var. Oralarda eğitim yaptırmak için diğer alanlarda müzik eğitimi alan müzik öğretmenleri tercih ediliyor. Fakat Türk din musikisi, bizzat eğitim alınması ve branş olarak da eğiticilerinin yetişmesi gereken bir alan. Bu alana dönük önemli bir adım atılmış oldu."Dini musikinin en önemli branşları arasında cami ve tekke musikisinin yer aldığını belirten Demirci, şöyle konuştu:"Ses veya çalgı alanlarında kendini yetiştirmek isteyenlere konservatuvarımız her iki alanda da lisans düzeyinde eğitim alma imkanı sunuyor. Sadece dini musikiyle ilgilenenlere değil, müziğe ilgisi ve yeteneği olan herkese bu alanla tanışmak adına konservatuvarımıza başvurmalarını tavsiye ediyoruz.Türk müziğinin, Türk sanat, halk ve tasavvuf müzikleriyle bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Hepsi birbirini tamamlıyor, birbirinden bağımsız değil ve birbiriyle iç içe. Her biri Türk müziğinin önemli temsilcileri. Dini musikinin eğitim düzeyinde de ciddi olarak ele alınmasının musikimiz adına önemli bir kazanım olacağını düşünüyorum."Lisans düzeyinde eğitim veren AYBÜ Türk Din Musikisi programı, Türk müziğinin geçmişten geleceğe aktarılması sürecinde kullanabilecek nitelikli icracı, araştırmacı ve akademisyenlerin yetiştirilmesini hedefliyor.Ud, keman, ney, kanun, tanbur ve geleneksel vurmalı sazlar gibi Türk müziği çalgılarının yanı sıra ses eğitimi de veren konservatuvar, yüksek lisans ve doktora eğitimleri de veriyor.