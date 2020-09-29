AYBİR Başkanı Küçükcan'dan Azerbaycan - Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama

Küçükcan, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili yeniden başlayan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını uluslararası hukuku hiçe sayan ve bölgesel istikrarı tehdit eden bir tutum olduğunu belirten Küçükcan, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden Azerbaycan’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürerek barışın tesisine ve diplomatik çözüm girişimlere açık olmadığını gösterdiğini ifade etti.
Küçükcan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ’daki topraklarını işgal etmesi ile başlayan iki ülke arasındaki gerginliklerin çözümünün Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden tümüyle çekilmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"BM kararlarında da Ermenistan’a bu çağrılar yapılmış ancak uluslararası sistemin etkin olmayışından yararlanan Ermenistan bu çağrılara şimdiye kadar sürekli kulak tıkamıştır. İki ülke arasındaki sorunun diplomatik yolla çözümünü kolaylaştırmak için kurulan Minsk Grubu da ne yazık ki başarılı olamamıştır. Ermenistan, işgalini sürekli hale getirerek bölgedeki askeri varlığını tahkim etmiş ve saldırgan tutumunu sürdürmüştür. Bugün gelinen noktada Azerbaycan, milli egemenliğini savunmak ve işgalci Ermeni güçlerini kendi topraklarından çıkarmak için büyük ve haklı bir çaba sarf etmektedir. İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarları Birliği olarak bölgesel barış ve istikrarın tesisi için ilk adım olarak Ermenistan’ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesini uluslararası hukukun gereği olarak görüyoruz. İkincisi işgal altındaki topraklardan zorunlu göçe tabi tutulan 800 bin yurdundan edilmiş Azerbaycan vatandaşının kendi evlerine ve yurtlarına dönmesinin sağlanması gerektiğini vurguluyoruz. Bu noktada BM, AGİT, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşların uluslararası hukukun Ermenistan tarafından ihlal edilmesine seyirci kalmamasını diliyor ve bu kurumları işgale son verilmesini sağlamak üzere yeniden girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz."
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