16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da, soğuk havaların etkisinin devam etmesi nedeniyle bir kez daha kar yağışı aramaları gündem oldu. Megakent genelindeki binlerce vatandaş, İstanbul'da yeniden kar yağacak mı, ne zaman yağabilir ve Aybar kar fırtınası nedir araştırmaları yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...