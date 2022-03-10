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Aybar kar fırtınası başladı mı? Aybar kar fırtınası hangi illerde, ne kadar sürecek? Aybar ne demek, anlamı nedir?

Aybar kar fırtınası başladı mı? Aybar kar fırtınası hangi illerde, ne kadar sürecek?

Aybar kar fırtınası gün itibariyle görülmeye başlandı. Özellikle İstanbul'da etkili olması beklenen ve 1987 kışını aratmayacağı söylenen Aybar kar fırtınası ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, aybar kar fırtınası ne kadar sürecek?

10.03.2022 - 11:08 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 1987 yılında İstanbul'da yağan ve yaklaşık 1 ay boyunca hayatı felç eden kar fırtınası, bu kez 2022 yılında yaşanacak. Aybar kar fırtınası olarak da bilinen söz konusu yağışın ne zaman başlayacağı, hangi illerde görüleceği ve daha fazlasını bir araya getirdik...

  • AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

    Sibirya kökenli olan aybar kar fırtınası, Türkiye’ye doğru ilerlemesi nedeniyle gündeme oturdu. Geniş bir alanda etkili olması beklenmesi nedeniyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen aybar ismi verildi.

  • Ocak ayının son haftası İstanbul'da etkili olan kar fırtınasına ise avar ismi verilmişti.

     

  • İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak.

  • Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

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