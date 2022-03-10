1987 yılında İstanbul'da yağan ve yaklaşık 1 ay boyunca hayatı felç eden kar fırtınası, bu kez 2022 yılında yaşanacak. Aybar kar fırtınası olarak da bilinen söz konusu yağışın ne zaman başlayacağı, hangi illerde görüleceği ve daha fazlasını bir araya getirdik...