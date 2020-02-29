Özcan Karlı isimli şahsın, bazı basın yayın organları üzerinden röportaj verdiği görülmesi üzerine harekete geçen Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde şahsın Edirne/Enez/Çataltepe köyünde yakalanması sağlandığı öğrenildi...

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