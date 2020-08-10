Bu muslukların asırlar önce yapılmış olması beni heyecanlandırıyor ve bana keyif veriyor. Osmanlı dönemiyle de alakalı çok güzel eserler var. Mesela dünyada ilk defa kullanılan, sıcak ve soğuk suyu ılık hale getiren bataryalar var burada. Bu boyutta bir koleksiyon benim bildiğim kadarıyla dünya üzerinde yok.