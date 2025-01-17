Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiler

        Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiler

        Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettiler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Türkiye ziyaretinde Ankara'dan sonra İstanbul'a gitti.

        Khurelsukh Ukhnaa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Khurelsukh Ukhnaa
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Topkapı Sarayı
        #ayasofya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa