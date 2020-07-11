Ayasofya kararı sonrası camilerde şükür duası

Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nca Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul'da da Fatih ve Büyük Çamlıca camilerinde sabah namazının ardından şükür duaları edildi.
AK Parti teşkilat üyeleriyle birlikte Fatih Camii'ne gelerek sabah namazını kılan ve Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de beraberindeki gençlerle şükür duası etti. Ak Partili Büyükgümüş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
DHA'nın haberine göre; Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde açıklama yapan Büyükgümüş partisinin organizasyonu ile ilgili, "Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldılar ve namazın ardından şükür duasında bulundular. Biz de burada Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin türbesinin önünde buluştuk sizlerle beraber. Biz de burada şükür dualarımızda bulunduk" dedi.
"TARİHİMİZİN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİNİ GERİDE BIRAKACAĞIZ"
Büyükgümüş kararla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hakikaten yüz yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem Danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak. Ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız."
"DÜN MESELEYE SON NOKTA KOYULMUŞ OLDU"
Büyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız dün büyük, muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye tüm açılardan beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan Ayasofya'nın ne denli bir milli egemenlik meselesi olduğu, fethin İstanbul'daki en önemli sembolü olduğunu vurguladı. Ve bundan sonrada tüm insanlık için Ayasofya'nın abidevi bir mimari eser olarak ama aynı zamanda cami fonksiyonuyla hizmet edeceğini vurguladı. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm teşkilatlarımız da beraber eğer onun kararlı iradesi olmasaydı süreç bu noktaya gelemezdi. Zira süreç boyunca işte olmazdı, öyleydi, böyleydi kamuoyu çok açıklama gördü. Ama hem dünyada olup bitenler açısından hem Türkiye'de olup bitenler açısından dün meseleye son nokta koyulmuş oldu. Şimdi bundan sonra özellikle biz gençlere düşen her vaktinde Ayasofya'yı gereğince şenlendirebilmek, orada ümmetin atan kalbini hissedebilmek. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren de bu mümkün olacak. Ve inanıyorum ki, ben dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında vurguladığı gibi, İnşallah Ayasofya'nın 24 Temmuz'da yeniden ümmet ile buluşması, yeniden milletimizle buluşması, yeniden ezanla, yeniden Allah'u Ekber nidalarıyla buluşması; inşallah Mescid-i Aksa'nın da bu anlamda özgürlüğüne bir işaret fişeği olacak. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'nın kapılarını ibadete açması ile birlikte o caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mânâ ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak. Bizler başka bir anlamı, bizler başka bir manayı kuşanacağız ve inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla hazırlanacağız. Ben buradan sizlerin aracılığıyla tüm kamuoyuna tekrar bu hadiseden duyduğumuz memnuniyeti iletiyorum. Türkiye'nin 81 ilinde camilerde bir araya gelerek şükür dualarında bulunan tüm kardeşlerimin dualarına katılıyor Rabbimden dergahı izzetinde kabul etmesini diliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!