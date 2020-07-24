Ayasofya-i Kebir Camisinde Kur'an tilaveti okundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hazırlıklar sürerken cami içinde Kur'an tilaveti okundu.

Dışarıda bekleyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde okunan Kur'an tilavetini alana kurulan iki ekrandan dinledi ve izledi.

Kur'anı ilgiyle dinleyen vatandaşların bir kısmı, ekranda yansıyan görüntüyü telefonlarıyla kaydetti.