Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gümüş üzeri altın kaplama hatıra paraları online satışa sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasıyla birlikte 24 Temmuz'da satışa sunduğu 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para büyük ilgi gördü.
Hatıra paraların satışa sunulmasıyla birlikte Darphane'nin Beşiktaş'taki merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu, online satışlarda büyük yoğunluk yaşandı.
Bunun üzerine harekete geçen Darphane, 10 bin adet 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama ve 20 bin adet gümüş-bronz ikili hatıra setler basarak satışa sunmaya karar verdi.
İlk etapta gümüş-bronz set, 29 Temmuz'da online satışa sunuldu. 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama hatıra paralar ise bugün online satışa çıkarılacak.
- Gümüş üzeri altın kaplama 250 lira, gümüş-bronz ikili set ise 240 lira
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun ilgiden memnun olduklarını ve milletin teveccühüne duyarsız kalmayacaklarını söyledi.
Şahin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına özel basılan hatıra paraların tüm dünyadan talep gördüğünü belirterek, "Mağazamızın önünde uzun kuyruklar oluştu. 5 bin adet basılan gümüş hatıra para pazartesi tükendi.10 bin adet basılan bronz hatıra paranın ise büyük çoğunluğu tükendi. Yurt içi ve yurt dışından, sosyal medya üzerinden ve maillerle ciddi bir talep geldi. Biz de alternatif olarak yeni bir ürün piyasaya sürmek istedik." diye konuştu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hatıra paralarına olan ilgiyi karşılıksız bırakmayacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Nümizmatik kuralları gereği açıklanan rakamların üzerine çıkılmadığı için 20 bin adet gümüş ve bronz set basıldı ve piyasaya sunuldu. Ayrıca 10 bin adet gümüş üzeri altın kaplama paramızı da bugün online olarak piyasaya sunuyoruz. Milletimizin teveccühüne duyarsız kalamazdık. Altın kaplama 250 liradan, ikili set ise 240 liradan satılıyor."
,Mehmet Kara
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