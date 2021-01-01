Ayasofya haberine tepki

Sözcü gazetesi yeni yılın ilk gününde "2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle çıktı. Yılın 12 ayına damga vuran olaylar bu başlık altında toplanırken Temmuz ayı "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadeleriyle yer aldı.

Haber, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının felaket olarak gösterildiği değerlendirilerek tepki çekti. Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili soru üzerine "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır" nitelemesinde bulundu. Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi: Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır." Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

BİK: GEREKLİ İŞLEM YAPILACAK

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin manşeti ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."