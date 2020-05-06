Ayasofya Camisi'nin restorasyonu haziran sonunda tamamlanacak

AA

Trabzon Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülkiyeti mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait Trabzon Ayasofya Camisi'nde 2018 yılından beri yürütülen restorasyon sürecinde sona gelindiğini belirtti.

Ayasofya Camisi'nin Trabzon'un ve ülkenin gözbebeği eserlerinden biri olduğunu vurgulayan Çalık, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu eserin kapsamlı restorasyonuna 2018 yılında başladık. Süreç içerisinde hem cami hem kule yapısı hem de çevre düzenlemesi ile ilgili işlemler konunun uzmanları bilim kurulu üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların denetiminde eser, kullanıcı, ziyaretçi gereksinimleri ve koruma ilkeleri göz önüne alınarak büyük bir hassasiyetle yürütüldü." dedi.

Çalık, son günlerde kamuoyunda Ayasofya Camisi'nin çevresindeki alanda yeşil alanların yok edildiğine dair bir algı oluştuğuna işaret ederek, "Öncelikle yapılan çevre düzenlemesinde mevcut ağaçların kesilmeyerek korunduğunu belirtmek gerekir. Halihazırda şantiye alanı olarak kullanılan toprak zeminlerde elektrik ve sulama hatlarının kazıları yapılmış olup, bu kanalların kapatılmasının ardından yeşillendirme ve bitkilendirme çalışması tamamlanacaktır." diye konuştu.

- "Zeminlerin bir kısmı yeşil alan olarak düzenlenecek"

Ecdadın, doğayı koruma, yeşillendirme, ağaç dikme ve tarihi eserleri koruma amacı ile yüzlerce vakıf kurduğunu vurgulayan Çalık, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir ecdadın vakıf emanetini yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerinde, insana olduğu kadar doğaya karşı da sorumlulukla hareket etmekte ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir. Gönül yıkmak değil, gönüller yapmak hedefi ile restorasyonda yeşil alanların daha da fazla olması taleplerini değerlendiren Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda yeşil alanı arttırıcı birtakım yeni düzenlemeler yapma kararını almıştır. Bu kapsamda doğal taş malzemeden yapılmış sert zeminlerin bir kısmı yeşil alan olarak düzenlenecek ve bitkilendirilecektir.

Restorasyon süreci Kovid-19 salgın tedbirleri nedeniyle planlanandan bir miktar sarkma göstermesine rağmen iş, Koruma Kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda devam etmektedir."

Çalık, Ayasofya'nın çevresinin mayıs sonunda ziyarete açılmasının, haziran sonu itibarıyla da restorasyonun tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.