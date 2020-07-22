Ayasofya Camisi'nin halıları için yoğun mesai

Halı sektörünün öncülerinden Özkul Halı Fabrikasında 75 kişilik personel, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne serilecek halıların üretimi için günde üç vardiya çalışıyor. Yüzde 100 yünden üretilen halının metrekaresi 5 kilogram olacak.
Firmanın yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman dünyasının 24 Temmuz'u heyecanla beklediğini söyledi.
Ayasofya'nın halılarının, fabrikalarında dokunmasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Özkul, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla desen ve renk seçimi yapılmasının ardından fabrikamızdaki tüm personelle zaman kavramını ortadan kaldırarak halının sevkiyatından dokunması, temizlenmesi ve döşeme ekibimiz ile geceli gündüzlü çalışıyoruz. İnşallah 24 Temmuz Cuma sabah saatlerinde halının döşeme işlemleri tamamlanmış olacak." dedi.
Halının yüzde 100 yerli yünden yapıldığını vurgulayan Özkul, şöyle devam etti:
"İçinde akrilik, naylon, petrol türevi, kanserojen içeren ürünler bulunmamaktadır. Halımız iplik yapımı aşamasında reaktif boyama ile çok özel bir teknolojiyle boyanmaktadır. Antibakteriyeldir, virüs ve bakteri barındırmamaktadır. Yanmaz özelliğine sahiptir. Halıda kullanılan desen, 17. yüzyıl Osmanlı Rumi desenidir. Halının rengi, ördek başı yeşili ve tonlarıdır. Halıda aşınmayı engellemek için dünyada sadece firmamızda yapılan 'termopres' sistemi kullanıldı. Böylece halıda zamanla diz ve alın konulacak bölümlerde iz oluşması önlenecek. Ayasofya Camisi için toplam 2 bin 350 metrekare halı üretiliyor. Bugün itibarıyla 3. parti tamamlandı ve kalan son parti de perşembe günü camiye teslim edilerek döşemesine geçilecek."
Özkul, halının imalatında kendilerine güvenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.
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