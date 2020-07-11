Ayasofya Camisi ne zaman açılacak? Ayasofya Camisi'nde ilk namaz ne zaman kılınacak? sorularına cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz." dedi ve Ayasofya'nın cami olarak açılacağı tarihi verdi.

AYASOFYA CAMİSİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi.

"HERKESİ KARARA SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz." ifadelerini kullandı.