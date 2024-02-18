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        Haberler Yaşam Ayasofya Camii’nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli’si oldu

        Ayasofya Camii’nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli’si oldu

        Ayasofya Camii'nin yeni Gli'si, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:36
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        Ayasofya'da turistlerin gözdesi oldu
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        Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeni açılan ziyaret katına giren kedi, 2020 yılında vefat eden meşhur Gli’ye benzetildi.

        Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ziyaret katına giren ilk kedi, Ayasofya Camii’nin 2020 yılında vefat eden meşhur Gli’ye benzetildi.

        Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

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        Kedi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaret katına gelenler kediyi sevmek için sıraya girdi ardından onunla fotoğraf çektirdi. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.

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        #Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi
        #ayasofya
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