AA

Cuma namazıyla birlikte büyük bir heyecan ve sevinçle ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için Türkiye genelinden ve yurt dışından binlerce insan İstanbul'a geldi.

86 yıl aradan sonra kılınan ilk ikindi, akşam ve yatsı namazlarının ardından sabah namazını da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmanın heyecanını yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş meydandaki banklarda ve çimenlerde bekleyişini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; camiye giren bazı vatandaşların ise aralıklarla tekbir getirdiği görülürken, bazılarının ise izin verilen alanlarda namaz kılmaya, dua etmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor.

Çok sayıda vatandaşın da içeri girmek için sıra beklediği cami, 01.15 - 03.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemi için ziyarete kapandı.

Ayasofya meydanında da bazı vatandaşların namaz kıldığı bazıların çimenlerde uyuduğu görülüyor. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri devam ediyor.