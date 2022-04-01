88 yıl sonra ilk teravih

AA

Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cemaat teravih için camiyi doldurdu.



Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan ayı boyunca beş vakit namaz olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak.



