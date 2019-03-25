25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ayasofya Cami nerede ve nasıl gidilir? İstanbul'un en turistik yapılarından biri olan Ayasofya Cami, dünyanın en eski katedralidir. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika plânlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Ayasofya, mimarî bakımdan bazilika plânı ile merkezî plânı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır.
AYASOFYA CAMİ NEREDE?
İstanbul’un her yerinden İETT otobüsleri ile Eminönü’ne daha sonra da Ayasofya Müzesi’ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca yakınında bulunan İETT Adliye Durağı’nda da indiğiniz taktirde 500 metre yürüyerek Ayasofya Müzesi’ne ulaşabilirsiniz.
Eminönü’ne gelen otobüs hatları;
EM2-44B-99-54E-66-35-90-91O-36KE-4A-36CE-47Ç-77Ç-336E-70FE-28-28T-30D-EM1-47-47E-33Y-92G-97A-94-33-33B-32
Vapur
Eğer Anadolu Yakası’ndan geliyorsanız; Üsküdar-Eminönü ve Kadıköy-Eminönü arasında yer alan vapurları kullanarak Ayasofya Müzesi’ne kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Tren
İlk olarak Halkalı-Sirkeci tren hattı ile Eminönü’nde bulunan Sirkeci Garı’na gelebilirsiniz. Daha sonra garın yakınlarına bulunan tramvay ile Ayasofya Müzesi’ne kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.
Tramvay
Gülhane ve Sultanahmet duraklarını kullanarak Ayasofya’ya tramvay ile geçiş yapabilirsiniz.
*Ayrıca Ayasofya Cami ve Müzesi’ne taksi ve kendi aracınız ile gelmeniz mümkündür. Ancak Ayasofya Cami ve etrafında park edilecek alan bulunmamaktadır. Bu yüzden toplu taşıma araçları ile gelmek daha kolay olacaktır.
AYASOFYA MÜZESİ HANGİ GÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Ayasofya Cami ve Müzesi’ne giriş saatleri yaz ve kış dönemine göre değişmektedir. Yaz sezonunda 09:00 ile 19:00 arasında hizmet verilmektedir. Gişe ise 18:00’da kapanır. Kış sezonunda ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında açılmaktadır.
Ayasofya Müzesi, kış tarifesine göre, müzeye son giriş 16.00 olmak üzere 09.00-17.00 saatleri arasında; yaz tarifesine göre ise, müzeye son giriş 18.00 olmak üzere 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir. Müze Kart, müze gişelerinden temin edilebilmektedir.
AYASOFYA MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Ayasofya Cami ve Müzesi’ne giriş ücreti ise 40 Türk Lirası’dır.
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