Ayakta tutmak için satın aldığı asırlık konakla turizme hizmet veriyor

Çocukluğu Perge Antik Kenti'nin bulunduğu mahallede geçen 67 yaşındaki Kahraman, Kaleiçi'nde 30 yıl önce esnaflık yapmaya başladı.
Kaleiçi'nin tarihi konaklarını sıklıkla ziyaret eden ve araştıran Kahraman, 1998'de Rum mimarisiyle yapılmış, "Binbirler Konağı" olarak bilinen, içinde tarihi su kuyusu bulunan 10 odalı yapıyı satın aldı.
Kahraman, yapıldığı günden bu yana ev olarak kullanılan, taş duvarları, orijinal kapı ve zemin döşemeleriyle ilgi çeken yaklaşık 200 yıllık tarihi yapıyı, butik otele dönüştürerek turistlerin ziyaretine açtı.
Mahalle sakinlerinin ve ailesinin isteği üzerine konağın bulunduğu Kılıçarslan Mahallesi'nde seçimlere katılan Kahraman 2008'de muhtar oldu.
Kahraman, konağın içindeki tarihi kuyunun yanına muhtarlık bürosu oluşturdu.
- Çocuklarına tek vasiyeti konağı korumaları
Kahraman, AA muhabirine, tarihi konağı, orijinal dokusunun zarar görmemesi için elinden geleni yaptığını söyledi.
Tarihi yapılara büyük hayranlık duyduğunu anlatan Kahraman, konağın ve içinde bulunan su kuyusunun yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.
Kahraman, konağı satın almasındaki asıl nedenin tarihi korumak olduğunu vurgulayarak, "Tarihi koruma içgüdüm doğduğum yerden kaynaklanıyor. Tarihi korumak bizim toprağımızda var. Bu konağı gördüğümde sahip çıkmak ve yok olmasını engellemek istedim. Konağı satın aldığım günden beri gözüm gibi koruyorum. Evlatlarıma bırakacağım tek vasiyet konağın korunması olacak." diye konuştu.
Konağı korumak için verdiği mücadeleyi evlatlarının da sürdürmesini isteyen Kahraman, tarihe sahip çıkma bilinciyle yetiştirdiği çocuklarının bunu yapacağına inandığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!