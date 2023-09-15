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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de ayaklarını biçerdövere kaptıran adam hayatını kaybetti

        Ayaklarını biçerdövere kaptıran genç, hastanede hayatını kaybetti

        Denizli'de, ayçiçeği hasadını kendi biçerdöveri ile yaptığı esnada iki ayağını helezona kaptıran Barış Can Çetin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:01
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        Ayaklarını biçerdövere kaptırdı
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        Denizli'de, ayçiçeği hasadı sırasında ayaklarını biçerdöverin helezonuna kaptıran Barış Can Çetin (24) yaşamını yitirdi.

        Feci olay, Tavas ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Barış Can Çetin, hasat işlemleri için memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar Mahallesi'nden Denizli'nin Tavas ilçesine geldi.

        Geçen aylarda bölgedeki arpa ve buğday hasadını tamamlayan Çetin, yaklaşan ayçiçeği hasadı için bölgeden ayrılmadı. Günlerdir Sofular Mahallesi'nin ayçiçeği hasadını sürdüren Çetin, dün akşam saatlerine doğru N.E.'nin tarlasını hasat etmek için makinesini çalıştırdı.

        TARLA SAHİBİNDEN SÜRMESİNİ İSTEDİ

        Tarlada hasat yaptığı sırada, ayçiçeğinin ıslak olması nedeniyle tıkanan helezona müdahale etmek isteyen Çetin, tarla sahibi N.E.'den makinesini sürmesini istedi. Biçerdöveri süren N.E., helezon kısmında gürültülü seslerin gelmesi üzerine acil butonuna basarak makineyi durdurdu. Çevredeki vatandaşların çığlıkları ile aşağıya inen tarla sahibi, Çetin'in ayaklarını helezona kaptırdığını gördü.

        AYAKLARI HELEZONA SIKIŞTI

        Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Tavas İtfaiye ekibi, helezona ayakları sıkışan operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin de müdahalesi ile iki ayağını makineye kaptıran operatör, ampute olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        MEMLEKETİN GÖNDERİLDİ

        Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Barış Can Çetin'in cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar Mahallesi'ne gönderildi. Çetin'den geriye, kazadan dakikalar öncesinde ayçiçeği hasadı yaptığı esnada sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntülerde, Çetin’in müzik eşliğinde eğlendiği ve hasat yaptığı ürünleri çektiği görüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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