Ayaklarına takılan ip nedeniyle mahsur kalan kırlangıç yavrularını itfaiye kurtardı - KIRKLARELİ

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Karacaibrahim Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki dairenin penceresinin üzerindeki yuvasından ipe takılarak havada mahsur kalan kuşları görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.İtfaiye aracının merdiveniyle yuvaya yaklaşarak kuşlara ulaşan ekipler, ayaklarındaki ipleri keserek yavruları yuvalarına bıraktı.Mahalle sakinlerinden Fatma Aktoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırlangıçların mahsur kaldığını görünce itfaiyeye haber verdiğini, kurtarıldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.