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        Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika haberleri: Ayakkabılarından külçe altın çıktı - Kars haberleri

        Ayakkabılarından külçe altın çıktı!

        Kars'ta, Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan, 1 kilo 51.74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. İki şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:32
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        Ayakkabılarından külçe külçe altın çıktı!
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        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        AYYAKABIDAN 1 KİLO ALTIN ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51.74 gram kaçak külçe altın buldu.

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        PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON TL

        Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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