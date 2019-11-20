Ayakkabı sektörü 3 milyar dolarlık hedef için toplanıyor

20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrasya’nın en büyük ayakkabı yan sanayi sektör buluşması AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, 20 – 23 Kasım tarihlerinde CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde 62’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 500’ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlıyor.
TÜRKİYE, GLOBAL PAZARIN ÇEKİM MERKEZİ OLDU
Ayakkabı makinaları, yan sanayi üretim kapasitesi ve teknolojik alt yapısıyla her geçen gün zirveye bir adım daha yaklaşan Türk ayakkabı sektörü, gerek kapasite gerekse de kalitesiyle tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.
AYSAF Fuarı ile birlikte yan sanayi ile kucaklaşan Türk ayakkabı sektörü, fuarda 3 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni pazarlarla entegre olma fırsatlarını değerlendirecek. 300 milyar dolarlık dünya pazarına ayakkabı makinalarının yanı sıra deri, taban, ökçe, kalıp, vardola, tekstil ve aksesuar ihraç eden Türk ayakkabı sektörü, global pazarın çekim merkezi olma yolunda ilerliyor.
500’ÜN ÜZERİNDE FİRMA, 15 BİNİ AŞKIN PROFESYONEL BİR ARAYA GELECEK
Türkiye’nin tek ayakkabı san sanayi fuarı olan AYSAF’ta aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünler görücüye çıkacak.
Çin’in 60 kişilik ülke katılımı ile yer alacağı fuar, 60 bin metrekarelik alanda aralarında Rusya, Çin, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya, Polonya, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerden sektör profesyonellerini ağırlayacak.
Dünya pazarına yön veren 500’ün üzerinde firmanın katılacağı fuarda, sektöre ilişkin yeni ürün ve teknolojiler 15 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşacak.
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