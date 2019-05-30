31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yer alan Ticaret Merkezi'nin önünde 2 bin 500 kişilik katılımla TASD 3. Geleneksel Sokak İftarı düzenlendi.
Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin, çalışanların, yöneticilerin, işverenlerin, iş adamlarının, dernek yönetim kurulu üyelerinin ve mahalle sakinlerinin bir araya geldiği iftarda konuşan Endican, 2018'de Türkiye'nin ihracatının yüzde 7,1, deri ve deri ürünleri ihracatının yüzde 9,5 arttığını bildirdi.
Ayakkabı sektörü ihracatının ise ülke ortalamasının iki katından fazla, yüzde 15,6 artış gösterdiğini aktaran Endican, ihracatta geçen yıl 888,1 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdıklarını anımsattı.
Endican, "Ayakkabı ihracatı yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 383 milyon dolara yükseldi. 2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde daha yüksek artışla bu rakama ulaşmamız zor olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
"ÜRETİM KAPASİTEMİZ 500 MİLYON ÇİFT"
Endican, ayakkabı sektörünün her yıl artan tutarlarda dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, sektörün deri ve deri mamulleri ihracatı içerisindeki payının da her geçen gün yükseldiğini bildirdi.
Ayakkabı sektörünün 2018'de deri ve deri mamulleri ihracatı içerisindeki payının yüzde 53,3 olduğunu anımsatan Endican, söz konusu payın yılın ilk 4 ayında yüzde 65,8'e çıktığını, yükselişin ayakkabı sektörünün gücünü bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
Endican, "500 milyon çift üretim kapasitesine sahip olan ve 250 milyon çift ayakkabıyı ihraç etmeyi başaran sektörümüz, 100 binlerce kişiye istihdam sağlayan emek yoğun bir sektör olarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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