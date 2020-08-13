Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ayakkabı ihracatı ocak-temmuz döneminde salgına rağmen hız kesmeyerek 490 milyon dolara ulaştı.
TASD açıklamasına göre, ilk 7 ayda 490 milyon dolara ulaşan ihracatta başı 45,5 milyon dolarla Rusya çekerken, bu ülkeyi 39 milyon dolarla Almanya, 37,5 milyon dolarla Irak, 25 milyon dolarla İspanya takip etti.
İlk 10'da yer alan diğer ülkeler ise Romanya, Suudi Arabistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve İsrail olarak kaydedildi. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında 6'sının Avrupa ülkesi olması dikkati çekti.
Ocak-temmuz dönemi ayakkabı ihracatında İspanya'da yüzde 11,6 (25,3 milyon dolar),Hollanda'da yüzde 12'lik (13,6 milyon dolar) artış yaşandı. Diğer ülkelerde ise pandemi nedeniyle düşüş görüldü.
"SANAL FUARIMIZ İHRACATI YENİDEN İVMELENDİRECEK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Abdulsabur Endican, 25-27 Ağustos'ta Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı'nı (AYMOD) düzenleyeceklerini belirterek, Türk ayakkabısının sanal fuarla dünyaya açılacağını bildirdi.
Pandemi nedeniyle online olarak düzenledikleri fuarı Türk tedarikçiler ile 50 ülkeden bin 600 yabancı alıcıyı buluşturacağını aktaran Endican, şunları kaydetti:
"İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlediğimiz fuar, Türk ayakkabı sanayisinin gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Yılın 7 aylık döneminde ihracatımızda düşüş var. Fuar sayesinde salgın nedeniyle ihracatımızda yaşanan gerilemeyi durduracak ve 2020'yi geçen yılla paralel rakamlarla kapatacağız. Sanal fuarımız ihracatı yeniden ivmelendirecek"
Endican, Türkiye'nin AB ve ABD için önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, ekonomik ve hızlı üretim, Avrupa ülkelerine yakınlık, güçlü ulaşım ve lojistik ağı gibi özelliklerinin Türkiye'yi ön plana çıkardığını ifade etti.
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