Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden (TASD) yapılan açıklamaya göre, ayakkabı ihracatında artış tüm hızıyla devam ediyor.
Ocak-ekim döneminde yüzde 23 yükselişle 852 milyon dolara ulaşan ayakkabı ihracatı, ekimde yüzde 14 artışla 87 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Açıklamada ihracat verilerine ve AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na ilişkin değerlendirmeleri yer alan TASD Başkanı Berke İçten, Avrupa'nın ikinci büyük ayakkabı ve moda fuarı AYMOD'un bu yıl 65. kez gerçekleştirildiğini anımsattı.
Toplam 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen organizasyonda, 400 katılımcı firma tarafından 1.000'den fazla markanın ilkbahar-yaz koleksiyonlarnı sergilediğini aktaran İçten, 26 bin 502 katılımcının ziyaret ettiği fuar kapsamında ayrıca 35'in üzerindeki ülkeden binlerce alım heyetinin ağırlandığını bildirdi.
İçten, "Özellikle Batı Avrupa başta olmak üzere AB ülkelerinden ve İngiltere'den yoğun şekilde talep gördük. Bu ülkelerle ticari hacmimizi geliştirmek ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Avrupalının ayağı bize alıştı. Bu doğrultuda 2022'de ayakkabı sektörünün istikrarlı büyümesi devam edecek." ifadelerini kullandı.
"66. AYMOD FUARI'NA ŞİMDİDEN HAZIRLANMAYA BAŞLADIK"
Berke İçten, 65'incisi gerçekleştirilen AYMOD'un, yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikte olduğunu ve fuarda Türk ayakkabı sektörünün ağırlığını hissettirdiğini bildirdi.
Özellikle yakın coğrafyanın ayakkabı tedarikinin gerçekleştirildiği fuara uluslararası ayakkabı sanayisinin de yoğun ilgi gösterdiğini aktaran İçten, şu açıklamalarda bulundu:
"Fuar, uluslararası ayakkabı alıcıları kadar katılımcı firmaları için de eşsiz ticari fırsatlar sundu. Tasarımı, kalitesi ve uygun fiyat politikasıyla dünya ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Türk ayakkabı sanayi, AYMOD'da 65'inci kez bir araya geldi. Ayakkabı sanayisinin ihracatına çok büyük katkıları olan fuar, özellikle salgının ilk döneminde durağanlaşan global ayakkabı ticaretini de tekrar hareketlendirdi."
İçten, 66. AYMOD Fuarı'nın 30 Mart-2 Nisan 2022'de düzenleneceğini kaydederek, fuar için şimdiden hazırlıklara başladıklarını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!