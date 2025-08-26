Habertürk
        Ayağına tomruk düştü kalp krizinden öldü

        Bartın'ın Ulus ilçesinde, ormanda çalışırken ayağına tomruk düşüp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Nail Aytar yaşamını yitirdi. Aytar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 09:31 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:31
        Bartın'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyü Samurlu Mahallesi Ötegeçe mevkiindeki ormanda meydana geldi.

        AYAĞINA TOMRUK DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre orman işinde çalışan ve aynı zamanda Elmacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nail Aytar’ın (63) ayağına tomruk düştü.

        AMBULANSTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Yaralanan Aytar’ın yardım istemesi üzerine bölgede çalışan yeğeni Tahir Aytar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Nail Aytar gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda kalp krizi geçirdi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Aytar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nail Aytar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        #bartın
        #Son dakika haberler
