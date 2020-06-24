Ayağına demir saplanan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde sokakta oynarken Adnan Adil Özdemir (9) bir inşaatın önünde bulunan demirlerin üzerine düştü.

Ayağına demir parçası saplanan Özdemir, çevredekiler tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından demir parçası çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hastaneye gelen Karataş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, demir parçasını keserek çıkartılmasına katkı sağladı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtildi.